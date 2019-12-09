2019-12-09T20:18:46+03:00
Общество

В Перми задержали бывшего краевого министра безопасности

Он покинул этот пост 23 января
Андрей МАТЛИН
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В МЧС Андрей Ковтун дослужился до генерал-майора.В МЧС Андрей Ковтун дослужился до генерал-майора.Фото: Василий Вахрин
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Сегодня следователи задержали бывшего министра общественной безопасности Пермского края - об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила газета «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, это может быть связано с делом о мошенничестве в особо крупном размере с бюджетными средствами, по которому Андрей Ковтун проходил в качестве свидетеля как бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Пермскому краю.

Дослужившись до генерал-майора, Андрей Ковтун покинул этот пост в январе 2017 года и по предложению губернатора Виктора Басаргина занял кресло краевого министра общественной безопасности. Но 23 января этого года подал заявление об отставке, о чем губернатор Максим Решетников объявил на заседании правительства, сообщив, что он будет заниматься вопросами противопожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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