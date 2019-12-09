В этом году в Перми появилось 800 новых мест для школьников и около 700 мест для дошколят

СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-09T17:44:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Полторы тысячи школьников и дошколят смогли пойти в этом году в школы и садики ближе к дому. Об этом, а также о перспективах строительства новых детских учреждений рассказали в администрации Перми.

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, в начале этого года после капитального ремонта открылся корпус детского сада №261 в Кировском районе на улице Херсонской, 2. Весной принял воспитанников новый корпус детского сада «Гармония» на улице Чернышевского, 17в. Летом свои двери открыл третий корпус детского сада «Эрудит» в Мотовилихе на улице Агатовой, 26. Его в муниципальную собственность передал застройщик микрорайона – компания «Девелопмент-Юг». Во все этих учреждениях были созданы места для детей ясельного возраста. Их открытие позволило решить вопрос территориальной доступности услуг дошкольного образования в микрорайонах Крым и Ива-1.

В этом году распахнул двери новый корпус школы №30 в микрорайоне Вышка-2, начато возведение нового корпуса школы №93 и гимназии №3, начался капитальный ремонт школы №127. Компания-застройщик «Сатурн-Р» в рамках соглашения с краевыми и городскими властями возводит школу в микрорайоне Красные казармы, после чего передаст здание в муниципальную собственность. Завершить работу компания планирует в 2020 году. На очереди – начало реконструкции школы №22, а также начало строительства новых корпусов школы по улице Юнг Прикамья и гимназии №17.

Помимо создания новых мест в муниципальных детских садах департамент образования в этом году запустил новый проект «Пермские ясли». Он предполагает реализацию альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования. Так, впервые появились семейные дошкольные группы. Они функционируют как структурное подразделение муниципальных детских садов «Конструктор успеха», «АртГрад» и «Экосад». В рамках нацпроекта «Демография» на базе детского сада №96 (улица Клары Цеткин, 17а) открыт консультационный центр для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU