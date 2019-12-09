Житель Прикамья в баре избил полицейского

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-09T16:36:38+03:00

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36-летний житель села Березовка в одну из теплых июньских ночей тихо, мирно сидел со своей законной супругой в местном баре. Вдруг его разгоряченной выпитым жене что-то не понравилось в поведении одной из посетительниц заведения. Дамы стали ссориться.

Как истинный джентльмен березовец не мог стерпеть оскорблений в адрес своей суженой и решил, что должен избить обидчицу. Вызвали сотрудников полиции. Они стали разнимать дерущихся мужчину и женщину, но досталось и им. Кто был прав, а кто виноват, теперь будут разбираться в суде. Буяна будут судить по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

- В ночь на 23 июня он находился в помещении бара в селе Березовка, между его супругой и одной из посетительниц бара возникла ссора, - сообщили детали произошедшего в СУ СКР по Пермскому краю. - Обвиняемый пытался устроить драку с посетительницей, в бар прибыли сотрудники полиции, одному из них он нанес удар рукой в лицо.

Положительную характеристику подсудимый принести в суд не сможет – ранее его уже судили за хищение наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU