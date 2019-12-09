В Краевом индустриальном техникуме прошел «День «УРАЛХИМа»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-09T15:58:52+03:00

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Молодые активисты филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в пятый раз провели профориентационное мероприятие в Краевом индустриальном техникуме (КИТ). Его студенты, преподаватели, а также учащиеся и учителя пермской школы №132 несколько часов обсуждали достижения, делились впечатлениями о партнёрстве с предприятием и участвовали в большой химической интеллектуальной игре. «День «УРАЛХИМа» прошёл в рамках комплексной программы по взаимодействию филиала «ПМУ» с подшефными образовательными учреждениями.

Молодые активисты филиала «ПМУ» рассказали собравшимся о деятельности химического холдинга. Факты из истории пермского предприятия перемежались подробностями о продукции «УРАЛХИМа», информацией о востребованных профессиях на заводе и достижениях сотрудников. Учащиеся тоже поделились результатами своей учебной и общественной деятельности.

Затем в актовом зале техникума прошла большая викторина. Ответы на вопросы ведущего принимались с места по принципу «кто первый поднял руку, тот и отвечает». Часто организаторам было сложно определить, кто же из участников опередил всех, ведь они были готовы к самым сложным вопросам ведущего.

Елена Шустова, заместитель директора КИТ по учебно-производственной работе:

- Наши студенты и учащиеся школы №132 из года в год с большой охотой участвуют в «Дне «УРАЛХИМа». Желающих всегда больше, чем может вместить актовый зал, поэтому мы в первую очередь приглашаем учеников профильных классов. Очень понравился в этом году состав ведущих, получилось живо и молодёжно.

В 2014 году филиал «ПМУ» заключил Соглашение о сотрудничестве по модели «Школа-СУЗ-Предприятие» с Краевым индустриальным техникумом и пермской школой №132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля. Цели трёхстороннего партнёрства – развитие эффективного взаимодействия образовательных учреждений и предприятия, профориентация школьников и выпускников техникума. Учащиеся и работники участвуют в совместных экологических и социальных акциях, культурно-массовых, спортивных и интеллектуальных мероприятиях. Студенты техникума бывают на заводе с ознакомительными экскурсиями и проходят производственную практику.