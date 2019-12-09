«Вы совсем не изменились!». Катерина Шпица показала детские фото, где она в костюме снежинки
Екатерина Шпица - популярная российская актриса театра и кино. Девушка активно ведет социальные сети и делится с подписчиками фотографиями с концертов и благотворительных мероприятий, театральных постановок и семейных путешествий с сыном.
В последнем посте Екатерина поделилась своими детскими мечтами. Актриса опубликовала фото, где она в новогоднем костюме снежинки.
- Когда я была маленькой, мои детские мечты были простыми мечтами беззаботного ребенка, я просила у Деда Мороза всегда что-то материальное, в основном, кукол, дома для них и всё такое, - написала Ектарина. - Чем старше я становилась, тем более неосязаемыми и не имеющими денежного эквивалента становились желаемые подарки судьбы.
Поклонники были в восторге от детского фото и отметили, что актриса почти не изменилась с тех пор.
ИСТОЧНИК KP.RU