МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед и сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-09T14:28:55+03:00

Также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ближайшие дни в Пермский край придет потепление. Температура воздуха будет на 3-4 градуса выше нормы. Ночью будет холодать. Из-за перепадов температуры на дорогах края может образоваться гололед.

Также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, которые будут сопровождаться сильным ветром. Порывы могут достигать 18 м/с.

Потепление сменится похолоданием в четверг, 12 декабря. Температура будет постепенно опускаться. Так, к выходным среднесуточная температура будет в районе -15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU