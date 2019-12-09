2019-12-09T14:28:55+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 18 м/с
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя,Также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя,Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ближайшие дни в Пермский край придет потепление. Температура воздуха будет на 3-4 градуса выше нормы. Ночью будет холодать. Из-за перепадов температуры на дорогах края может образоваться гололед.

Также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, которые будут сопровождаться сильным ветром. Порывы могут достигать 18 м/с.

Потепление сменится похолоданием в четверг, 12 декабря. Температура будет постепенно опускаться. Так, к выходным среднесуточная температура будет в районе -15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24