В Перми благотворительный йога-марафон собрал 214 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-09T14:18:05+03:00

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На заводе им. Шпагина прошел благотворительный йога-марафон «Дышать». Деньги участников перечислялись на помощь детям, чей вдох зависит от медицинского оборудования. Малышам необходимы зонды, катетеры, фильтры.

Марафон проходит в Перми в третий раз. В этом году 400 человек сделали 108 кругов Сурьи Намаскар и собрали 214 411 рублей.

- Участники йога-марафона наполнили счастьем пространство цеха и поделились своей любовью с детьми, которым она так нужна, — рассказывает директор йога-студии «Кора» Ирина Суворова. — Мы каждый день делаем выбор, и 8 декабря 400 человек сделали выбор помочь.

На марафоне создали специальное пространство для детей. Здесь проходили мастер-классы с педагогами, а в конце марафона малышам показали спектакль.

ИСТОЧНИК KP.RU