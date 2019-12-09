2019-12-09T13:22:03+03:00
Общество

Проектированием ледового дворца в Перми займется компания из Санкт-Петербурга

Подрядчик предложил выполнить работы за 19,5 миллионов
Лилия Абибулаева
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Подрядчик и заказчик должны подписать договор в течение 20 днейПодрядчик и заказчик должны подписать договор в течение 20 днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае завершился аукцион на разработку проекта строительства «Регионального центра по фигурному катанию». В конкурсе участвовало 8 компаний. Победителем аукциона стала ООО «Монолит-М» из Санкт-Петербурга. Подрядчик согласился выполнить работы за 19, 5 миллионов. Начальная цена контракта составила 36 миллионов рублей.

Согласно техническом заданию, трибуны дворца должны вмещать 250 зрителей, пропускная способность катка при массовом катании должна быть не меньше 60 человек в час. Общая площадь здания достигнет 6 тыс. квадратных метров. На первом этаже необходимо разместить ледовую арену, раздевалки, тренажерный зал, буфет, сушильные комнаты и другие помещения, на втором этаже – трибуну.

Подрядчик и заказчик должны подписать договор в течение 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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