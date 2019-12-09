"Лежали в снегу". В Прикамье на улице нашли двух пьяных школьниц

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-09T12:47:39+03:00

Одна из них попала в реанимацию

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8 декабря в Краевую больницу им. Вагнера Е.А. в Березниках привезли двух девочек-подростков. Их нашли в снегу возле подъезда одного из домов города. Они были пьяны.

- Одна из девочек после первичного осмотра была госпитализирована в отделение педиатрии, вторая - в отделение реанимации с диагнозом «острое отравление алкоголем», - сообщили в пресс-службе больницы. - Ее состояние было оценено врачами как средней тяжести. Позже девочек отпустили домой.

Также в пресс-службе заметили, что за 10 месяцев этого года с диагнозом «токсическое отравление» в больницу поступили 14 несовершеннолетних местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU