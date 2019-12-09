"Лежали в снегу". В Прикамье на улице нашли двух пьяных школьниц
8 декабря в Краевую больницу им. Вагнера Е.А. в Березниках привезли двух девочек-подростков. Их нашли в снегу возле подъезда одного из домов города. Они были пьяны.
- Одна из девочек после первичного осмотра была госпитализирована в отделение педиатрии, вторая - в отделение реанимации с диагнозом «острое отравление алкоголем», - сообщили в пресс-службе больницы. - Ее состояние было оценено врачами как средней тяжести. Позже девочек отпустили домой.
Также в пресс-службе заметили, что за 10 месяцев этого года с диагнозом «токсическое отравление» в больницу поступили 14 несовершеннолетних местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU