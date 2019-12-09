Дмитрий Самойлов попал в тройку лидеров упоминаемости глав субъектов ПФО

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-09T10:02:06+03:00

Мэр города активно ведет соцсети, проводит прямые эфиры и отвечает на вопросы пермяков Фото: архив "КП"

Глава города опубликовал пост в Instagram по поводу гололеда в городе, в котором отправил подчиненных «в поля» принимать меры по очистке города

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Глава города опубликовал пост в Instagram по поводу гололеда в городе, в котором отправил подчиненных «в поля» принимать меры по очистке города

Компания «Медиалогия» составила медиарейтинг глав городов Приволжского федерального округа за ноябрь 2019 года. В тройку лидеров вошел глава Перми Дмитрий Самойлов.

Мэр города активно ведет соцсети, проводит прямые эфиры и отвечает на вопросы пермяков. Так, из-за неблагоприятных погодных явлений в Перми Дмитрий Самойлов отменил все совещания и отправил всех подчиненных принимать меры по очистке города от снега и льда. Об этом Дмитрий Самойлов сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Помимо этого, глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал начало строительства спортивного объекта на территории экстрим-парка.

Первое место в рейтинге занял мэр Саратова Михаил Исаев, вторым стал Владимир Панов из Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU