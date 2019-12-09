«Азот» за 9 месяцев потратил 66 млн рублей на исполнение Коллективного договора

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-09T09:19:02+03:00

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвели итоги исполнения коллективного договора за 9 месяцев 2019 года, в течение которых было потрачено 66 млн рублей. Общая численность сотрудников – около 2500 человек.

Среднемесячная заработная плата на заводе за 9 мес. 2019 года – 63 395 руб., что согласно Коллективному договору значительно выше четырехкратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения в Пермском крае в III квартале 2019 года.

Владимир Семёнов, председатель первичной профсоюзной организации «Азот»:

– Наше предприятие социально ориентированное. Совместно с руководством вырабатываем решения для развития сотрудников, создания комфортных условий труда. Для нас важно обеспечить работников социальными гарантиями.

Более 13,5 млн руб. вложено филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в обновление материально-технической базы поликлиники «Азот» в 2019 году. Получить дополнительные медицинские услуги все сотрудники предприятия могут в АО «Альфа-страхование» благодаря добровольной корпоративной страховке. Проведены предварительные и периодические медосмотры. За 9 месяцев одна пятая от общего числа работников (527 человек) воспользовалась частичной компенсацией медицинских услуг и/или санаторно-курортного лечения. Общая сумма затрат составила более 7 млн руб.

Большое внимание завод уделяет повышению квалификации и профессионализма работников. За 9 месяцев текущего года 674 человека прошли обучение по программам безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и охраны труда. 263 молодых работника приобрели новые профессии и повысили квалификацию (разряд) на базе Учебного центра «Азота».

Филиал «Азот» оказывает поддержку семьям и детям работников. 170 тыс. руб. выделено на материальную помощь 34 работникам, зарегистрировавшим брак впервые; 69 работникам выплачена материальная помощь в размере 7 000 руб. на рождение ребенка; 62 сотрудника, имеющих трех и более детей, получили материальную помощь на каждого ребенка, расходы составили более 4 млн руб.; 10 млн руб. направлено на материальную помощь к ежегодному основному оплачиваемому отпуску работников предприятия.

Более 10 млн руб. выделено на оплату дополнительных отпусков с сохранением средней заработной платы, предоставленных 689 работникам за непрерывный стаж работы в филиале «Азот», 51 работнику в случае бракосочетания, 49 работникам, имеющим детей-первоклассников, 35 беременным сотрудницам, 36 работникам на погребение близких родственников.

91 работнику выплачено поощрение в честь юбилейных дат, восьми – в связи с выходом на заслуженный отдых. Общая сумма затрат составила более 2 млн руб.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

– Мы выполняем все мероприятия Коллективного договора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», помогаем работникам профессионально развиваться, оказываем материальную поддержку их семьям. В декабре планируем поздравить детей азотчиков с наступающими новогодними праздниками и подарить более 1700 новогодних подарков.

Одно из важных направлений социальной политики филиала «Азот» — организация летней оздоровительной кампании для детей сотрудников. Ежегодно создаются все условия для полноценного отдыха, оздоровления и творческого развития. Такая важная мера социальной поддержки очень востребована среди сотрудников. Предприятие компенсирует работникам до 90% стоимости путевок. В период летней оздоровительной кампании 2019 года 369 детей азотчиков отдохнули в детских загородных оздоровительных центрах, затраты составили более 9 млн руб.

Очень важным вопросом является работа с молодежью, формирование заинтересованности в работе на заводе, поддержание научной и творческой активности, организация досуга.

Одна из форм активного включения молодых людей в общественную жизнь – причастность к деятельности молодежной организации.