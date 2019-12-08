2019-12-08T14:31:18+03:00
Происшествия

«Стреляли по колесам». В Прикамье сотрудники полиции остановили лихача

Инспектор попросил у молодого человека документы, а тот рванул с места
Лилия Абибулаева
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Нарушителя задержали и водворили в изолятор временного содержанияНарушителя задержали и водворили в изолятор временного содержанияФото: архив "КП"
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В Прикамье инспекторы ДПС устроили погоню за нарушителем. Ночью 8 декабря на трассе Барда-Куеда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2109.

Инспектор попросил у водителя документы. Но нарушитель рванул с места и попытался скрыться. Сотрудник полиции пытался остановить водителя, схватился за машину, но упал через несколько метров. Экипаж начал преследование.

Сотрудники ГИБДД открыли огонь по задним колесам автомобиля нарушителя. Погоня длилась недолго. У машины было прострелено колесо и 26-летний водитель остановил автомобиль.

Оказалось, что документов у молодого человека не было. Некоторое время назад его лишили прав. Парень отказался проходить медицинское освидетельствование. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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