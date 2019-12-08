2019-12-08T07:42:10+03:00
Общество

В Перми в новую детскую больницу закупят УЗИ-аппараты экспертного класса

На закупку оборудования выделили 14,9 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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К поликлинике будет прикреплено 17 тысяч детейК поликлинике будет прикреплено 17 тысяч детейФото: Василий Вахрин
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В пермскую новую больницу поставят экспертное оборудование. Поликлиника в Свердловском районе будут сдана в первом квартале 2020 года и будет рассчитана на 17 тысяч детей.

В больницу закупят новое оборудование. В пресс-службе правительства Прикамья сообщили, что дети смогут проходить обследования на новых УЗИ-аппаратах. Два современных диагностических ультразвуковых аппарата с тремя датчиками и четырьмя датчикам предназначено для таких областей исследования, как кардиология, неврология, абдоминальные исследования, неонатология, онкология, педиатрия, поверхностные органы и системы, скелетно-мышечная система, травматология и ортопедия

На закупку оборудования выделили 14,9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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