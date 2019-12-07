В Прикамье из колонии сбежал преступник

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-07T15:59:25+03:00

Его ищет полиция и сотрудники ГУФСИН

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Из исправительной колонии № 6 сбежал 53-летний мужчина. Это обнаружили вечером 5 декабря во время проведения вечерней проверки.

В пресс-службе ГУФСИН добавили, что осужденные в колониях содержатся без охраны, могут свободно передвигаться по территории колонии, иметь при себе деньги и ценные вещи.

- Сейчас сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю разыскивают преступника, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU