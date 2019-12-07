"Куда пропали собаки?" В Перми толпа волонтеров стоит у муниципального приюта и требует пустить их в карантин

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-07T17:39:41+03:00

Одна из женщин второй день не может увидеть свою собаку, которую забрала служба отлова

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- Женщина даже грозится покончить с собой, если ей не отдадут ее собаку, - говорит волонтер приюта Галина Г.

В соцсетях появились фотографии толпы волонтеров, которая стоит у муниципального приюта. По словам пермяков, их не пускают в зону карантина, где сидят новоприбывшие собаки. Они считают, что часть из них пропала.

- Например, одна женщина приезжает уже второй день, - говорит Галина. - Ее собаку забрали ловцы приюта, подумали, что бродячая. Хотя это частный сектор, животное бегало по территории. И вот второй день собаку не отдают и даже не пускают посмотреть на нее. Так где же она? Сейчас волонтеры в разговоре с директором приюта просят пустить их в зону карантина.

В городской администрации прокомментировали ситуацию.

- На сегодня приоритетная задача - обеспечить безопасность детей и взрослых от агрессивных безнадзорных собак, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Отлавливаются именно такие собаки. Сегодня, 7 декабря, было получено 5 заявлений от граждан о выгуле собак без поводка и попавших в отлов. Во всех случаях сотрудники приюта разберутся детально. При этом стерилизованные собаки гражданам выдаются. Волонтеры в приют допускаются. Сегодня, 7 декабря, в приюте побывали и активные представители общественности. Вызванные зоозащитниками сотрудники полиции нарушений в работе приюта не нашли. Приют работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU