На пермской телебашне покажут новогоднее световое шоу

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-07T10:46:14+03:00

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Новогоднее световое шоу будут показывать на новой телебашне, находящейся на улице Крупской, 61а. Первый показ состоится 10 декабря, начало шоу в 18.00. Наблюдать его можно будет до полуночи.

Впервые художественное освещение появилось на башне в конце 2016 года – это была статичная многоцветная подсветка, напомнили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре. В 2018 году огоньки начали «бегать» по конструкции телебашни. А в этом году возможности архитектурно- художественного освещения телебашни были усовершенствованы для создания более ярких и динамичных проекций.

Шоу будут проходить весь декабрь - с 18.00 до полуночи. 31 декабря оно продлится до четырех утра, с 1 по 8 января с 18.00 до двух часов ночи. Затем, до конца января, вновь до 0.00.

Напомним, пермская телебашня одна из самых высоких в России, после Останкино и телебашни Санкт-Петербурга. Ее высота составляет 275 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU