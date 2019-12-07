«Ностальгия замучила». Пермяки больше всех в стране скучают по «лихим 90-м»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-07T09:59:26+03:00

Хотя у большинства это время ассоциируется с бедностью и организованной преступностью

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«Скучаете ли вы по 90-м годам?» - опрос на эту тему провели аналитики маркетингового агентства «Zoom Market» в ноябре 2019 года. Они также задали россиянам вопросы: «С чем у вас ассоциируются 90-е годы?» и «Вы хотите, чтобы они вернулись?».

Опрашивали жителей 27 городов России в возрасте от 35 до 73 лет. Выяснилось, что только 3 процента опрошенных скучают по ушедшему времени и хотели бы, чтобы оно вернулось. Больше всего ностальгируют по «лихим 90-м» жители Тольятти, вторыми стали пермяки. А вот в Москве по тем годам не скучают вовсе.

У 47 процентов опрошенных те годы ассоциируется с бедностью, у 34 процентов - с организованной преступностью, а у 16 процентов - с алкоголизмом и наркоманией. У 2 процентов респондентов 90-е вызвали ассоциации с возможностями и у 1 процента - со свободой.

Напомним, некоторое время назад в соцсетях прошел флэш-моб. Пользователи размещали свои фотографии из 90-х годов. И, скорее всего, ностальгия по 90-м замучила тех, для кого те годы просто были их юностью и молодостью.

ИСТОЧНИК KP.RU