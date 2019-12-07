В Перми откроют филиал Санкт-Петербургского музея

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-07T09:01:17+03:00

Фото с выставки "Эвакуация. От Невы до Камы".

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Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда планирует открыть филиал в Перми. В наш город в годы Великой Отечественной войны эвакуировали тысячи жителей Ленинграда. Три года на сцене Пермского (тогда Молотовского) оперного театра работала труппа Ленинградского театра имени Кирова. Наше знаменитое хореографическое училище выросло на основе Ленинградского, в котором в те годы учились Юрий Григорович и Николай Боярчиков.

В «Семиэтажке» - гостинице «Центральная» - жили ленинградские писатели и их семьи. В нашу галерею было перевезено более 15 000 произведений искусства из фондов Русского музея, в том числе такие шедевры как «Последний день Помпеи» Брюллова, «Медный змий» Бруни.

В память о тех годах и решено организовать удаленный филиал музея блокады Ленинграда в Перми. Как сообщает ТАСС, речь об этом шла на совещании у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

- Пермское землячество очень активно поддерживает идею создания удаленного филиала музея, - отметила директор музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.

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ИСТОЧНИК KP.RU