2019-12-07T07:28:14+03:00
Происшествия

Из-за разрушающегося моста в Чусовом ввели режим чрезвычайной ситуации

Ограничено движение транспорта между старой и новой частями города
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Мастер Снов - собственная работа, Общественное достояние.Фото: Мастер Снов - собственная работа, Общественное достояние.
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В Чусовом мост, который соединяет старую и новую части города, оказался в аварийном состоянии.

- В связи с неудовлетворительным состоянием моста через реку Чусовая возникла вероятность дальнейшего разрушения деформированного шва, - сообщили в министерстве транспорта Пермского края. - Разрушение может привести к нарушению движения транспорта, в том числе транзитного и экстренных служб, а также повлечь значительные материальные потери.

В связи с этим в городе введен режим чрезвычайной ситуации. В выходные, 7 и 8 декабря, в Чусовом будут проходить экстренные ремонтные работы. На это время на мосту будет организовано реверсивное движение.

- Просьба водителям по возможности ограничить движение на личном транспорте или предусмотреть пути объезда, соблюдать скоростной режим, - обратилось к жителям Управление гражданской защиты Чусовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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