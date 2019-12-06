В Нытве инвалид-колясочница сломала руки, перевернувшись на пандусе возле городской администрации
Абсурдная ситуация произошло не так давно в Нытве. Чтобы решить свои проблемы, в здание городской администрации приехала местная жительница. Они инвалид, передвигающаяся на электрическом инвалидном кресле. Чтобы проехать в здание, женщина начала подниматься по пандусу, предназначенному для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Но наклон пандуса был такой, что в момент подъема женщина перевернулась вместе с инвалидным креслом. Итог падения у здания администрации города – перелом обеих рук.
- По факту «Халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе расследования устанавливается соответствие пандуса нормативным документам, проведена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.
Максимальное наказание, которое может грозить по закону виновному в произошедшем – до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU