В Нытве инвалид-колясочница сломала руки, перевернувшись на пандусе возле городской администрации

СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-06T18:39:32+03:00

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Абсурдная ситуация произошло не так давно в Нытве. Чтобы решить свои проблемы, в здание городской администрации приехала местная жительница. Они инвалид, передвигающаяся на электрическом инвалидном кресле. Чтобы проехать в здание, женщина начала подниматься по пандусу, предназначенному для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Но наклон пандуса был такой, что в момент подъема женщина перевернулась вместе с инвалидным креслом. Итог падения у здания администрации города – перелом обеих рук.

- По факту «Халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе расследования устанавливается соответствие пандуса нормативным документам, проведена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Максимальное наказание, которое может грозить по закону виновному в произошедшем – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU