Студенты ПГНИУ создадут группу судебного представительства
Пермский научно-исследовательский университет стал одним из 20 победителей конкурса «Лидер сообщества». Конкурс проводил центр развития юридических клиник.
Победители должны в течение 2019 -2020 годов создать группы судебного представительства, в которые войдут студенты старших курсов университета. Ребята должны принять участие минимум в дюжине уникальных дел. На данный момент группы находятся в состоянии подготовки, но уже в начале 2020 года студенты смогут принимать клиентов и осуществлять представительство.
Также студенты планируют оказывать правовое просвещение пожилых и школьников.
- Помимо представительства в суде, участие в программе означает проведение мероприятий по правовому просвещению «Живое право». Полученные знания участники смогут применить в повседневной жизни, - отмечают в пресс-службе юридической клиники ПГНИУ.
ИСТОЧНИК KP.RU