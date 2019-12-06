2019-12-06T10:55:07+03:00
Общество

Студенты ПГНИУ создадут группу судебного представительства

Группа будет действовать при юридической клинике университета
Лилия Абибулаева
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Также студенты планируют оказывать правовое просвещение пожилых и школьниковТакже студенты планируют оказывать правовое просвещение пожилых и школьниковФото: Василий Вахрин
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Пермский научно-исследовательский университет стал одним из 20 победителей конкурса «Лидер сообщества». Конкурс проводил центр развития юридических клиник.

Победители должны в течение 2019 -2020 годов создать группы судебного представительства, в которые войдут студенты старших курсов университета. Ребята должны принять участие минимум в дюжине уникальных дел. На данный момент группы находятся в состоянии подготовки, но уже в начале 2020 года студенты смогут принимать клиентов и осуществлять представительство.

Также студенты планируют оказывать правовое просвещение пожилых и школьников.

- Помимо представительства в суде, участие в программе означает проведение мероприятий по правовому просвещению «Живое право». Полученные знания участники смогут применить в повседневной жизни, - отмечают в пресс-службе юридической клиники ПГНИУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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