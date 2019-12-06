В прикамской больнице опечатали рентгеновские аппараты из-за угрозы облучения

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-06T10:33:13+03:00

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В Пермском крае судебные приставы опечатали 4 рентгеновских аппарата в Ильинском за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку в Ильинской районной больнице. В больнице нашли несколько рентгеноских аппаратов без санитарно-эпидемиологических заключений на эксплуатацию и временное хранение источников ионизирующего излучения.

Выявленные нарушения представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Суд признал руководство больницы виновным в административном правонарушении и постановил приостановить работу диагностических кабинетов.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому кабинету, дентальный рентген-аппарат, рентгендиагностический аппарат на 2 рабочих места и цифровой передвижной флюораграфический комплекс должны быть опечатаны на 20 суток, передвижной рентгеновский диагностический аппарат запрещено использовать в течение 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU