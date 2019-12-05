2019-12-05T19:31:32+03:00
Происшествия

"Бросила в чемодан и повезла". У пермячки в аэропорту изъяли 125 часов известных брендов

Она пыталась ввезти их из Дубая
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Пермская таможняФото: Пермская таможня
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В аэропорту Перми сотрудники таможни, проверяя пассажиров, прилетевших из Дубая, обнаружили в чемодане одной из женщин семь картонных коробок с наручными часами с ремешками и браслетами. Всего пермячка пыталась провезти через границу 125 штук часов известных брендов.

- На вопрос о цели ввоза часов женщина объяснила, что она индивидуальный предприниматель и привезла их на подарки и для продажи, - сообщили в пресс-службе Пермской таможни.

При этом декларацию о привезенном товаре пермячка не подала. В связи с не подачей декларации было возбуждено дело об административном правонарушении . Все часы у дамы изъяли, их направят на экспертизу, в том числе, чтобы установить стоимость каждого изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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