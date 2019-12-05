В Перми закончился ремонт художественной галереи

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-05T13:57:15+03:00

Сейчас монтируют подсветку на здании и на прилекающей территории Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В Перми завершилась основная часть реконструкция здания Спасо-Преображенского кафедрального собора. Официально работы были закончены еще 30 ноября. Со здания постепенно убирают строительные леса, и уже 15 декабря пермяки могут увидеть собор во всей красе.

В течение нескольких лет рабочие убрали старую штукатурку, заменили окна и двери, покрасили стены и колонны, отремонтировали кровлю и цоколь.

- Во время ремонта никаких особенных технологий или материалов до сих пор не применяли — все давно испытано и проверено. На следующий год запланированы мелкие работы (замены кровель 2-х этажных пристроев и прочее). Все остальные работы по реставрации Собора будут выполняться после переезда галереи, - рассказал руководитель отдела по строительству Пермской епархии Русской Православной Церкви Игорь Грузинцев.

Сейчас происходит монтаж подстветки как на самом здании, так и на прилегающей к нему территории.

ИСТОЧНИК KP.RU