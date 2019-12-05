В Прикамье женщина на инвалидной коляске сломала обе руки, пытаясь попасть в администрацию

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-05T13:39:08+03:00

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В Пермском крае женщина-инвалид сломала себе обе руки, пытаясь попасть в администрацию.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, жительница Нытвы из-за инвалидности передвигалась в специальном кресле. Стараясь подняться по пандусу к зданию местной администрации, она упала и сломала себе обе руки.

- Прокурор изъял технические документы в администрации, а также обследовал пандус, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - 3 декабря следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Сейчас прокурором будет решаться вопрос о дополнительных мерах, направленных в защиту прав женщины-инвалида.

ИСТОЧНИК KP.RU