В Прикамье женщина на инвалидной коляске сломала обе руки, пытаясь попасть в администрацию
В Пермском крае женщина-инвалид сломала себе обе руки, пытаясь попасть в администрацию.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, жительница Нытвы из-за инвалидности передвигалась в специальном кресле. Стараясь подняться по пандусу к зданию местной администрации, она упала и сломала себе обе руки.
- Прокурор изъял технические документы в администрации, а также обследовал пандус, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - 3 декабря следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Сейчас прокурором будет решаться вопрос о дополнительных мерах, направленных в защиту прав женщины-инвалида.
ИСТОЧНИК KP.RU