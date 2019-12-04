В Прикамье осудят двух мужчин, убивших женщину на кухне после ссоры

СЕГОДНЯ 19:46 2019-12-04T19:46:55+03:00

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По информации пресс-службы СУ СК России по Пермскому краю, перед судом предстанут два жителя Чайковского. Одному из них 34 года, другому - 25 лет. Они обвиняются в убийстве 46-летней женщины.

Как выяснило следствие, в июне этого года мужчины выпивали со своей знакомой в квартире в поселке Марковский Чайковского городского округа. В какой-то момент между ними и женщиной возник конфликт. Они стали наносить по ней удары ножом, удерживая ее за руки по очереди, чтобы она не сопротивлялась. От полученных ран женщина скончалась на месте. Тело мужчины спрятали на балконе. В те же сутки один из них рассказал о преступлении знакомым, которые и сообщили в полицию.

Следователи собрали достаточные доказательства вины обвиняемых, уголовное дело направлено в суд. Мужчин обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU