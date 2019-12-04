Пермяк убил свою девушку топором на берегу реки

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-04T19:28:30+03:00

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Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, в Верещагино завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Перми. Материалы дела направлены в суд.

Следователи установили, что в июне этого года мужчина вместе с 21-летней подругой приехали на автомобиле на отдых на берег реки Обва в Ильинском районе. По какой-то причине они поссорились, в результате чего мужчина из своей машины взял топор и нож и много раз ударил ими девушку по голове и другим частям тела. Ранения оказались смертельными, потерпевшая скончалась на месте.

Предварительное следствие собрало неопровержимые доказательства причастности парня к убийству, его задержали. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что у него хроническое психическое расстройство. Мужчина был признан невменяемым.

Уголовное дело было передано в суд, решается вопрос о том, чтобы отправить его на принудительное медицинское лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU