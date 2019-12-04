В Перми начали строить ледовый городок на эспланаде

СЕГОДНЯ 17:09 2019-12-04T17:09:20+03:00

Туда завозят материалы и собирают там деревянную основу для будущих горок

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Рабочие уже сделали разметку и определили места, где будут находиться горки и другие объекты главного ледового городка Перми. Он будет называться «Легенды древней Пармы» и расположится перед зданием краевого Законодательного собрания. Также на площадку продолжают завозить лед и другие материалы. Сегодня начали собирать деревянные каркасы – основу для горок.

Как сообщили в городском департаменте культуры и молодежной политики, в городке будет 12 ледовых объектов, объединенных одной темой – древняя культура и история пермской земли. Например, горки построят в виде мамонтов, сказочных птиц, караванов и городищ.

Пермяки и гости города смогут покататься на 20 горках с 24 скатами. Их высота составит от 1 до 3 метров. Общая площадь ледового городка на эспланаде составит более 23 тысяч квадратных метров.

Строительство будет продолжаться весь декабрь и завершится к 30 декабря, когда городок должен будет официально открыться.

ИСТОЧНИК KP.RU