2019-12-04T13:41:13+03:00
Происшествия

«Дом сгорел вместе с хозяйкой». Ночью в Перми на пожаре погибла женщина

ЧП произошло в Ленинском районе Перми
Лилия Абибулаева
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Дом был полностью объят огнем. Фото: скриншот с видео в instagram @chp_59Дом был полностью объят огнем. Фото: скриншот с видео в instagram @chp_59
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- Полыхает, как в аду! Все сгорело! - сообщает очевидец пожара в социальные сетях.

В 3:00 в Ленинском районе Перми произошел страшный пожар. На улице Борцов Революции сгорел частный деревянный дом.

Источник, в правоохранительных органах сообщил о том, что в момент возгорания в здании находилась хозяйка дома. Когда приехали пожарные, спасти женщину уже не было возможности. Дом был полностью объят огнем.

Предварительная причина ЧП - нарушение правил пожарной безопасности. Женщина неправильно затопила печь. На месте работали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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