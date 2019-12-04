«Дом сгорел вместе с хозяйкой». Ночью в Перми на пожаре погибла женщина
- Полыхает, как в аду! Все сгорело! - сообщает очевидец пожара в социальные сетях.
В 3:00 в Ленинском районе Перми произошел страшный пожар. На улице Борцов Революции сгорел частный деревянный дом.
Источник, в правоохранительных органах сообщил о том, что в момент возгорания в здании находилась хозяйка дома. Когда приехали пожарные, спасти женщину уже не было возможности. Дом был полностью объят огнем.
Предварительная причина ЧП - нарушение правил пожарной безопасности. Женщина неправильно затопила печь. На месте работали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU