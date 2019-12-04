Для пермяков проведут 170 новогодних мероприятий

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-04T11:47:03+03:00

Празднование Нового года начнется на эспланаде 31 декабря в 23:30 Фото: Василий Вахрин

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До Нового года осталось меньше месяца. Пермь вовсю готовится к празднику. Уже установили новогодние инсталляции около пермской галереи, украсили сквер около памятники «Миг на взлете» и Комсомольский проспект.

27 ноября главный дед мороз страны зажег огни на центральной елке. А 30 декабря для посещения откроют ледовый городок «Легенды древней Пармы».

Всего в Перми проведут 170 праздничных мероприятий. Празднование Нового года начнется на эспланаде 31 декабря в 23:30 до 04:00 1 января. В 00:00 и 02:00 планируется запуск 3-минутного и 7-минутного фейерверка. В ходе концертной программы планируется выступление творческих коллективов города, программа огненного театра, дискотека и флеш-моб «Большой новогодний хоровод».

Также в новогоднюю ночь откроют катки у памятников «Героям фронта и тыла» и «Миг на взлете».

7 января в главном ледовом комплексе состоится празднование Рождества Христова. В новогодние каникулы, с 3 по 8 января, в ледовом комплексе на городской эспланаде будут работать тематические интерактивные площадки и подворье Деда Мороза. Здесь же будет проходить фестиваль «Кубок огня».

Также гостей ждут на пермской набережной. К новому году там подготовили видеоинсталляции и фотовыставки.

ИСТОЧНИК KP.RU