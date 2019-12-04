Максим Решетников назначил нового заместителя председателя Правительства
Им стал Сергей Никифоров
Он приступает к должности с 5 декабря.Фото: Василий Вахрин
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Губернатор Прикамья в среду, 4 декабря, назначил нового заместителя, который будет курировать сферу здравоохранения.
Заместителем председателя Правительства Пермского края назначен Сергей Никифоров. Он приступает к должности с 5 декабря.
Ранее Сергей Никифоров занимал должность советника по эффективности госуправления врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. С 2011 по 2017 годы Сергей Олегович занимал должность директора по развитию производственной системы АО «ОДК – Пермские моторы».
ИСТОЧНИК KP.RU