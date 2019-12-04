В центре Перми открыли пункт обогрева для бездомных
Здесь можно получить ночлег и питание
За последний год услугами центра воспользовались 1907 человек. Фото: министерство социального развития
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В Перми около Центрального рынка появился пункт обогрева бездомных. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить здесь питание и переночевать.
Палатка находится на улице Эпроновская. Для бездомных там установили двухярусные армейские кровати, печка, а также туда провели электричество.
Если у бездомных есть какие-то заболевания, им могут выдать направление на обследование в одну из пермских больниц. Впервые такой пункт был открыт в 2012 году. За последний год услугами центра воспользовались 1907 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU