В центре Перми открыли пункт обогрева для бездомных

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-04T10:41:11+03:00

За последний год услугами центра воспользовались 1907 человек. Фото: министерство социального развития

Здесь можно получить ночлег и питание

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В Перми около Центрального рынка появился пункт обогрева бездомных. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить здесь питание и переночевать.

Палатка находится на улице Эпроновская. Для бездомных там установили двухярусные армейские кровати, печка, а также туда провели электричество.

Если у бездомных есть какие-то заболевания, им могут выдать направление на обследование в одну из пермских больниц. Впервые такой пункт был открыт в 2012 году. За последний год услугами центра воспользовались 1907 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU