2019-12-04T10:41:11+03:00
Общество

В центре Перми открыли пункт обогрева для бездомных

Здесь можно получить ночлег и питание
Лилия Абибулаева
Поделиться:
За последний год услугами центра воспользовались 1907 человек. Фото: министерство социального развитияЗа последний год услугами центра воспользовались 1907 человек. Фото: министерство социального развития
Изменить размер текста:

В Перми около Центрального рынка появился пункт обогрева бездомных. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить здесь питание и переночевать.

Палатка находится на улице Эпроновская. Для бездомных там установили двухярусные армейские кровати, печка, а также туда провели электричество.

Если у бездомных есть какие-то заболевания, им могут выдать направление на обследование в одну из пермских больниц. Впервые такой пункт был открыт в 2012 году. За последний год услугами центра воспользовались 1907 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24