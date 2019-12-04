В Перми женщина закрылась в машине и 4 часа не отдавала ее приставам

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-04T10:23:13+03:00

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Пермячка открыла детский сад, но не платила аренду за помещение и за рекламу. В отношении жительницы Перми было возбуждено исполнительное производство. Всего пермячка задолжала 280 тысяч рублей.

Погашать долги женщина не спешила. Тогда судебные приставы наложили арест на автомобиль предпринимательницы. «Range Rover Sport» был оставлен на ответственное хранение должнице.

Когда приставы приехали забирать машину, женщина отказалась отдавать ее. Приставы выяснили, где стоит внедорожник и приехали туда с автоэвакуатором.

- Под предлогом забрать из авто свои личные вещи, она села в машину и заблокировала двери. Уговоры, предупреждения об административной ответственности на гражданку не действовали. Пытаясь затянуть процесс изъятия, она вызвала полицию, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Женщина все-таки освободила машину. Внедорожник отвезли на ответственное хранение взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU