2019-12-04T10:10:51+03:00
Происшествия

Появились фото с места стрельбы в Перми, где погибла женщина

Также во время ЧП пострадали сотрудник Росгвардии и таксист
Лилия Абибулаева
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Погибшая женщина шла на работу. Фото: группа «Гайва Live».Погибшая женщина шла на работу. Фото: группа «Гайва Live».
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В Орджоникидзевском районе Перми рано утром 4 декабря произошло ЧП. Неизвестный пермяк устроил стрельбу по прохожим. Погибла 50-летняя женщина.

В распоряжении редакции «КП-Пермь» появились фото с места стрельбы, где погибла женщина.

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим.

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Во время задержания злоумышленник ранил одного росгвардейца. Также травмы получил многодетный отец, который вышел утром к своей машине.

В отношении задержанного проводятся следственные действия.

- Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа", - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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