Появились фото с места стрельбы в Перми, где погибла женщина
В Орджоникидзевском районе Перми рано утром 4 декабря произошло ЧП. Неизвестный пермяк устроил стрельбу по прохожим. Погибла 50-летняя женщина.
В распоряжении редакции «КП-Пермь» появились фото с места стрельбы, где погибла женщина.
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим.
Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Во время задержания злоумышленник ранил одного росгвардейца. Также травмы получил многодетный отец, который вышел утром к своей машине.
В отношении задержанного проводятся следственные действия.
- Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа", - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Перми: мужчина устроил стрельбу по прохожим»