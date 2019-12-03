В Перми скончался известный поэт и драматург Владимир Виниченко

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-03T19:00:48+03:00

Перед этим он тяжело болел

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Не стало пермского поэта, драматурга и публициста.

«Мой муж Владимир Виниченко умер вчера, 2 декабря в 22.45. Не удержала...» - сообщила на своей странице в Фейсбук театральный критик Татьяна Тихоновец.

Познакомились они, когда ей было 16 лет, а ему 17.

Владимир Виниченко родился 10 августа 1946 года в Перми. Его детство прошло в рабочей Мотовилихе. В последнее время Татьяна Тихоновец публиковала на своей странице в Фейсбук главы из его повести в стихах «Баллады старого барака», написанной в 1970-е годы.

В литературу он пришёл как поэт, но позднее увлёкся драматургией. Стихи, многие из которых пролежали в столе 20 лет, в 1996-м издал отдельной книгой «Мои родные средние века».

Пьесы Владимира Виниченко ставились во многих театрах страны. В конце 1980-х активно включился в политическую жизнь страны, был одним из основателей в Перми общества «Мемориал», написал более 200 публицистических статей. С начала 2000-х начал писать для детей. Он создал авторский театр сказки «Смешлес». В 2012 году за сборник стихов «День дарения, или Добро побаловать» получил всероссийскую литературную премию им. П. П. Бажова.

Гражданская панихида и прощание с Владимиром Васильевичем Виниченко состоятся в Перми, по ул. Старцева, 61, в большом зале 5 декабря в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU