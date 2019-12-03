2019-12-03T16:57:21+03:00
Общество

Жительницу Перми осудили за сообщение о том, что в многоэтажке заложена бомба

Сообщение о теракте оказалось ложным
Андрей МАТЛИН
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Шутница оказалась на скамье подсудимых.Шутница оказалась на скамье подсудимых.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Придя в гости к своему другу и весело проведя время, пермячка решила, что надо повеселиться и другим. Не долго думая, она взяла свой сотовый телефон и набрала номер экстренной службы «101». Спасателям она заявила, что в подъезде многоэтажки в Орджоникидзевском районе дымиться пакет.

Потом решила, что неплохо было бы разыграть и полицию. Полицейским она рассказала, что в том же подъезде заложена еще и бомба.

Эффект не заставил себя ждать.

- На место незамедлительно выехали все экстренные службы реагирования, - рассказали в краевой прокуратуре. - Но взрывного устройства обнаружено не было.

Шутница оказалась на скамье подсудимых. Ей объяснили, что она совершила уголовное преступление, сделав заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге, совершенное из хулиганских побуждений.

Как подсчитали эксперты, на экстренный выезд силовиков было затрачено 27 тысяч рублей, эту сумму с веселой пермячки и взыскали. Кроме того, суд приговорил ее к 1 году ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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