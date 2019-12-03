2019-12-03T16:35:03+03:00
Общество

«Азот-ТВ» - серебряный призер международного конкурса

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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Корпоративное телевидение филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стало обладателем диплома за 2 место в международном конкурсе «Медиалидер-2019» в номинации «Лучшее корпоративное телевидение».

«Медиалидер» – международный конкурс, выявляющий лучшие корпоративные газеты, журналы, digital-издания, ведущие сайты, интернет-порталы, теле- и радиопрограммы, страницы, группы в социальных сетях, специальные издательские проекты. Ежегодно в конкурсе участвуют крупнейшие компании разных отраслей со всей страны. В этом году жюри приняло решение отметить «Азот-ТВ» в номинации «Лучшее корпоративное ТВ». В тройку лидеров также вошли такие крупные компании, как ООО «УК «Колмар» и ООО «Газпром добыча Уренгой». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- Корпоративное телевидение «Азот-ТВ» не в первый раз получает награды высокого уровня. В этом году наша команда создала новые телевизионные проекты, которые были высоко оценены компетентным жюри – профессионалами в области средств массовой информации. Жизнь на заводе не ограничивается только производством и работой, это прежде всего еще и люди – высококлассные специалисты, интересные личности, которыми мы гордимся. Именно в этом пресс-служба филиала «Азот» находит вдохновение на создание проектов.

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