В МЧС предупредили об угрозе обрыва электропроводов и дорожных авариях в Прикамье

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-03T16:22:10+03:00

Иней может быть и опасным. Фото: Василий Вахрин

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Погодные сюрпризы не перестают преследовать прикамцев. Проанализировав сводку синоптиков, сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают об очередных рисках, связанных с погодой.

- С 3 по 4 декабря местами по востоку Пермского края прогнозируется сильное сложное отложение, - сообщили в этом ведомстве. - Из-за наледи и снега возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах, возникает риск увеличения дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Спасатели советуют не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и не парковать транспорт рядом с ними.

- Соблюдайте правила дорожного движения, - призывают они. - Увидев порыв водовода, парение – сообщите в дежурные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU