2019-12-03T15:24:11+03:00
Общество

В Пермском крае открыли движение по новому обходу поселка Куеда

Трасса связывает Пермский край и Башкирию
Лилия Абибулаева
Поделиться:
На новый обход выделили более 660 миллионов рублей. Фото: Правительство ПрикамьяНа новый обход выделили более 660 миллионов рублей. Фото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

В Прикамье открыли новый обход поселка Куеда, который связывает Пермский край и Башкирию. Также по трассе можно проехать к границе с Казахстаном. Кроме того, новый обход обеспечивает безопасность на пересечении железнодорожной линии КазаньЕкатеринбург Горьковской железной дороги.

Спустя полтора года жители Прикамья получили новую трассу протяженностью 3,3 километра. Также построены автодорога и путепровод через ж/д пути. Вдоль трассы установили 100 дорожных знаков и свыше 250 пластиковых сигнальных столбиков.

В районе поселка Куеда установлены два комплекса фотовидеофиксации и пункт автоматического весогабаритного контроля транспортных средств. На новый обход выделили более 660 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми скончался известный поэт и драматург Владимир Виниченко
Жительницу Перми осудили за сообщение о том, что в многоэтажке заложена бомба
«Азот-ТВ» - серебряный призер международного конкурса
В МЧС предупредили об угрозе обрыва электропроводов и дорожных авариях в Прикамье
В Перми легковушка сбила 15-летнюю девочку
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел день открытых дверей для семей заводчан
В Перми начали строить новый корпус авиационного техникума
В Перми только за ноябрь бездомные собаки покусали 27 человек
В Прикамье двух парней осудили за распространение наркотиков
"Вернитесь домой, пожалуйста!". В Перми ищут пропавших при странных обстоятельствах мать и ее 5-летнего сына
В Перми продолжается благоустройство частного сектора
В ботаническом саду пермского университета зацвели бананы и кувшинки
«Азот» признан лучшим на городском конкурсе «Экоимидж-2019»