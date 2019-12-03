В Пермском крае открыли движение по новому обходу поселка Куеда
В Прикамье открыли новый обход поселка Куеда, который связывает Пермский край и Башкирию. Также по трассе можно проехать к границе с Казахстаном. Кроме того, новый обход обеспечивает безопасность на пересечении железнодорожной линии Казань – Екатеринбург Горьковской железной дороги.
Спустя полтора года жители Прикамья получили новую трассу протяженностью 3,3 километра. Также построены автодорога и путепровод через ж/д пути. Вдоль трассы установили 100 дорожных знаков и свыше 250 пластиковых сигнальных столбиков.
В районе поселка Куеда установлены два комплекса фотовидеофиксации и пункт автоматического весогабаритного контроля транспортных средств. На новый обход выделили более 660 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU