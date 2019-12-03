В Перми легковушка сбила 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-03T14:58:15+03:00

Виновник аварии с места ДТП скрылся.Фото: ГИБДД по Перми

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Утром 2 декабря в Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток.

В ГИБДД по Перми сообщили, что по улице Плеханова в направлении Екатерининской двигался автомобиль. Около дома №214 он сбил 15-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшая получила травмы. Врачи «скорой» осмотрели ребенка и назначили амбулаторное лечение.

По факту оставления места ДТП проводится административное расследование.

Виновник аварии с места ДТП скрылся. Сотрудники полиции просят помощи в установлении его личности.

Всех, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России Перми по телефону 246-79-00 или «102».

ИСТОЧНИК KP.RU