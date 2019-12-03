В Перми легковушка сбила 15-летнюю девочку
Утром 2 декабря в Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток.
В ГИБДД по Перми сообщили, что по улице Плеханова в направлении Екатерининской двигался автомобиль. Около дома №214 он сбил 15-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии пострадавшая получила травмы. Врачи «скорой» осмотрели ребенка и назначили амбулаторное лечение.
По факту оставления места ДТП проводится административное расследование.
Виновник аварии с места ДТП скрылся. Сотрудники полиции просят помощи в установлении его личности.
Всех, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России Перми по телефону 246-79-00 или «102».
ИСТОЧНИК KP.RU