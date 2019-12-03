«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел день открытых дверей для семей заводчан

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-03T14:28:28+03:00

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В конце ноября дети работников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» побывали на рабочих местах своих родителей и своими глазами увидели, частью какого непростого, но важного и интересного дела – нефтепереработки – являются их мамы и папы.

Ребята побывали в музее истории предприятия, где познакомились с деятельностью пермского нефтеперерабатывающего, его историей, выпускаемой продукцией, с заводскими традициями. Настоящим научным шоу порадовали ребят в научной лаборатории. Участники мероприятия попробовали себя в роли спасателя и проникли в секретное убежище, расшифровали названия нефтепродуктов, узнали технологии создания невидимых чернил,– все это смогли сделать в ходе квест-игры «Открой мир нефтепереработки», которую организовал «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

- И детям, и взрослым интересно, где работают их близкие, какова специфика производства, какую продукцию выпускает наш завод. Мы постарались рассказать об этом в необычном, игровом формате. Ребята примерили спецодежду и средства индивидуальной защиты, испытали рации, научились оказывать первую помощь, похимичили в лаборатории подшефной 102-й школы, узнали об истории предприятия и почувствовали себя героями игра «Форт Боярд». В завершение прошли мастер-класс и намастерили, в качестве предновогодних подарков, свечи. Впечатлений много и наверняка каждый участник открыл для себя что-то новое, - отметила организатор мероприятия - помощник генерального директора по связям с общественностью Вера Мартынюк.