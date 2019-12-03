В Прикамье двух парней осудили за распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-03T13:50:25+03:00

Один из задержанных предоставлял покупателям квартиру, для употребления наркотиков Фото: Василий Вахрин

У них нашли три свертка с гашишем

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Сотрудники полиции задержали двух 19-летних жителей Губахи. Молодые люди признаны виновными в распространении наркотических веществ.

При задержании у парней нашли три свертка наркотического вещества общей массой 50 граммов. Полицейские выяснили, что злоумышленники закупали товар, а потом продавали его на территории Губахи. Часть наркотика они оставляли себе в качестве вознаграждения.

Один из задержанных предоставлял покупателям квартиру, для употребления наркотиков.

Суд признал молодых людей виновными. Одного из злоумышленников приговорили к 5 годам лишения свободы, его подельник будет сидеть на два месяца дольше. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU