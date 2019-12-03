2019-12-03T13:50:25+03:00
Происшествия

В Прикамье двух парней осудили за распространение наркотиков

У них нашли три свертка с гашишем
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Один из задержанных предоставлял покупателям квартиру, для употребления наркотиковОдин из задержанных предоставлял покупателям квартиру, для употребления наркотиковФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции задержали двух 19-летних жителей Губахи. Молодые люди признаны виновными в распространении наркотических веществ.

При задержании у парней нашли три свертка наркотического вещества общей массой 50 граммов. Полицейские выяснили, что злоумышленники закупали товар, а потом продавали его на территории Губахи. Часть наркотика они оставляли себе в качестве вознаграждения.

Один из задержанных предоставлял покупателям квартиру, для употребления наркотиков.

Суд признал молодых людей виновными. Одного из злоумышленников приговорили к 5 годам лишения свободы, его подельник будет сидеть на два месяца дольше. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми легковушка сбила 15-летнюю девочку
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел день открытых дверей для семей заводчан
В Перми начали строить новый корпус авиационного техникума
В Перми только за ноябрь бездомные собаки покусали 27 человек
"Вернитесь домой, пожалуйста!". В Перми ищут пропавших при странных обстоятельствах мать и ее 5-летнего сына
В Перми продолжается благоустройство частного сектора
В ботаническом саду пермского университета зацвели бананы и кувшинки
«Азот» признан лучшим на городском конкурсе «Экоимидж-2019»
В Перми за сутки произошло 25 ДТП
В Перми пройдет прямая линия по вопросам взаимоотношений с УК и ТСЖ
Краевой Роспотребнадзор проверит пермскую больницу, где завелись тараканы
В Перми открылись новые площадки для выгула собак
"Он визжал от боли на всю улицу". Щенок, которого сбила машина, умирал несколько часов на глазах прохожих
Стали известны подробности страшного ДТП на трассе в Прикамье
В Перми откроется универсальная ярмарка
«Шикарная!». Пермская актриса Зоя Бербер покорила подписчиков откровенными фотографиями из ванны
На трассе в Прикамье столкнулись три легковушки и КамАз
Кунгурскую пещеру в Прикамье признали самой интересной для спелеотуризма
В Перми выбрали проектировщика для завода им. Шпагина
В Прикамье разыскивают 3-летнего мальчика
В Перми полицейские сняли со льда более 100 рыбаков
Власти Перми объявили конкурс на разработку проекта места для отвала снега «Голый мыс»
В Перми с высоты упала 23-летняя девушка
В Прикамье мать истязала и морила голодом двух маленьких дочерей
«Летел прямо на меня». В Перми автобус без водителя врезался в дерево
В Перми лоб в лоб столкнулись ГАЗель и «Лада»
«Молот-Прикамье» обыграл в овертайме китайский «Ценг Тоу»
В Перми произошло жестокое убийство женщины