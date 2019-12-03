В Прикамье двух парней осудили за распространение наркотиков
Сотрудники полиции задержали двух 19-летних жителей Губахи. Молодые люди признаны виновными в распространении наркотических веществ.
При задержании у парней нашли три свертка наркотического вещества общей массой 50 граммов. Полицейские выяснили, что злоумышленники закупали товар, а потом продавали его на территории Губахи. Часть наркотика они оставляли себе в качестве вознаграждения.
Один из задержанных предоставлял покупателям квартиру, для употребления наркотиков.
Суд признал молодых людей виновными. Одного из злоумышленников приговорили к 5 годам лишения свободы, его подельник будет сидеть на два месяца дольше. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU