2019-12-03T12:41:32+03:00
Общество

В Перми продолжается благоустройство частного сектора

Средства направляются из городского бюджета
Лилия Абибулаева
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В 2019 году на благоустройство частного сектора выделили 374 миллиона рублейВ 2019 году на благоустройство частного сектора выделили 374 миллиона рублейФото: Василий Вахрин
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Частный сектор Перми преображается за счет городского бюджета. Средства направляются на капитальный и текущий ремонт дорог, тротуаров, установку освещения.

В 2019 году на благоустройство частного сектора выделили 374 миллиона рублей. За год было построено порядка 30 тысяч метров сетей наружного освещения, выполнены работы по проектированию, строительству, ремонту, подсыпке 250 тысяч кв. метров дорог, отремонтированы 16 тысяч кв. метров тротуаров, обустроено 6 детских площадок и оборудовано 106 контейнеров для сбора мусора. В этом году впервые в частном секторе стали оборудовать контейнеры для сбора мусора, и сейчас такой способ сбора бытовых отходов стал использоваться почти во всех микрорайонах частной жилой застройки.

Так, за 11 месяцев 2019 года преобразились микрорайоны Акуловский, Заостровска, Заречный, Верхнемуллинский, поселок Кировский, Налимиха, Вышка-1, Вышка-2, Гарцы, Костарево, Висим, Пихтовая стрелка, Кислотные дачи, Заозерье, Январский, Домостроительный, Голованово, Гайва, Чапаевский, Малые Реки.

Также благоустроили частный сектор в Новых Лядах и Камской долине. В 2020 году благоустройство частного сектора Перми продолжится. На наружное освещение, ремонт дорог, водопроводных сетей, газопроводов, тротуаров, детских площадок и мест накопления твердых коммунальных отходов выделено 383 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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