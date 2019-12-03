2019-12-03T12:14:36+03:00
Общество

«Азот» признан лучшим на городском конкурсе «Экоимидж-2019»

Участие в нем принимали 24 учреждения
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» удостоен гран-при конкурса среди учреждений, предприятий и организаций города Березники «Экоимидж-2019». Награды за активное участие в экологических мероприятиях, а также диплом и кубок от администрации города Березники были вручены представителям завода в рамках ноябрьского заседания «Экологической трибуны».

Конкурс «Экоимидж» организован Управлением по охране окружающей среды и природопользованию администрации Березников. В 2019 году он прошел в четвертый раз. Участие в нём приняли 24 учреждения. На заседании «Экологической трибуны» были названы победители в номинациях.

Филиал «Азот» принимает активное участие во всероссийских, краевых и городских экологических мероприятиях, в том числе по сбору батареек и макулатуры, а также оказывает спонсорскую поддержку. В 2019 году предприятие участвовало в таких акциях, как «Крышечки добра», «Твое дерево городу», «Подари жизнь дереву», «Вода России». Представители Совета активной молодежи «Лига лидеров» принимали участие и занимали призовые места в городском эко-квесте «Чистые игры», выезжали на субботники в летний период.

Отдел экологии филиала регулярно проводит природоохранные мероприятия и готовит экологические отчеты предприятия. В них представлена вся информация о природоохранных мероприятиях завода. Затраты на капитальные ремонты и модернизацию производства филиала «Азот» в 2019 году составят 2,9 млрд рублей. И многие проекты имеют экологическую составляющую.

На «Экологической трибуне» вновь было подчеркнуто, что самым ярким событием этого года стал эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», инициированный Советом активной молодежи филиала «Азот» «Лига лидеров». Он посвящен 110-летию со дня рождения Валентина Леонидовича Миндовского – известного ученого практика-озеленителя.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по экологии, начальник отдела:

- Филиал «Азот» – предприятие с повышенной экологической ответственностью. Мы понимаем, насколько важна эта сфера. Приятно, что на заседании «Экологической трибуны» присутствовали гости из краевой столицы. Оксана Харитонова, организатор пермского фестиваля «Сады над Камой», заинтересовалась проектом нашей молодежи «Город-сад. Наследие» и приехала лично познакомиться. В целом, замечательно, что Березники из года в год становятся лучшими в Пермском крае по проектам в сфере экологии.

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