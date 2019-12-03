В Перми за сутки произошло 25 ДТП
В связи с изменением погодных условий осложнилась ситуация на дорогах Перми. Участились случаи ДТП и травматизма. Из-за снегопада ухудшается видимость, что приводит к авариям и травмам.
Только за прошедшие сутки на территории Перми произошло 25 аварий. Большинство произошло из-за нарушений правил очередности проезда и несоблюдения скоростного режима.
- В условиях обильного снегопада ГИБДД г. Перми советует водителям отказаться от резких маневров, двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию, боковые интервалы до других транспортных средств, - сообщили в городском ГИБДД.
Также в ведомстве обратились и к пешеходам. Их тоже просят соблюдать правила при переходе дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU