В Перми за сутки произошло 25 ДТП

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-03T12:12:44+03:00

Пешеходов тоже просят соблюдать правила и быть внимательнее Фото: Василий Вахрин

В ГИБДД просят автомобилистов быть внимательнее на зимних дорогах

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В связи с изменением погодных условий осложнилась ситуация на дорогах Перми. Участились случаи ДТП и травматизма. Из-за снегопада ухудшается видимость, что приводит к авариям и травмам.

Только за прошедшие сутки на территории Перми произошло 25 аварий. Большинство произошло из-за нарушений правил очередности проезда и несоблюдения скоростного режима.

- В условиях обильного снегопада ГИБДД г. Перми советует водителям отказаться от резких маневров, двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию, боковые интервалы до других транспортных средств, - сообщили в городском ГИБДД.

Также в ведомстве обратились и к пешеходам. Их тоже просят соблюдать правила при переходе дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU