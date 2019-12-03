В Перми открылись новые площадки для выгула собак

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-03T11:22:12+03:00

На них можно выгуливать собак без поводка и намордника. Фото: Администрации Перми

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В Перми появились еще две площадки для выгула и дрессировки собак. Территория площадок огорожена по всему периметру.

Площадки открылись на улицах Клары Цеткин, 35 и Яблочкова, 38. На них можно выгуливать собак без поводка и намордника.

Там можно и просто гулять с собакой, и дрессировать ее. Оборудование для дрессировки предоставляет собой комплекс препятствий. Бум и горка являются контактными снарядами, к бесконтактным относятся кольцо, окоп и барьер.

В этом году на территории города открылось шесть специализированных площадок. Еще одна готовиться к приемке. В ближайшее время оборудуют несколько лесных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU