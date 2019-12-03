2019-12-03T14:40:02+03:00
Происшествия

"Он визжал от боли на всю улицу". Щенок, которого сбила машина, умирал несколько часов на глазах прохожих

Жители Березников ищут очевидцев аварии, чтобы обратиться в полицию
Елена КОНОВА
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Щенок в ветклинике. Фото с видео Яны ЕрофеевойЩенок в ветклинике. Фото с видео Яны Ерофеевой
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- Все видели, что произошло, но никто ему не помог, - говорит жительница Березников Яна Ерофеева.

По словам женщины, 1 декабря около 12.30 на улице Льва Толстова произошла авария: водитель на темной машине сбил щенка.

- Все это видела из окна моя бабушка, - говорит Яна. - Сначала водитель сигналил, чтобы щенок ушел с дороги, а потом вышел, взял его и выбросил в сугроб. Щенок очень громко визжал, мимо проходили люди, но никто не помог. Малыш дополз до дома по улице Толстого, 71. Там тоже видели, что щенку больно, его сбили, но никто его не отвез. Позже я приехала на место, у щенка стояли двое детей, которые все это видели. Я забрала его.

Щенка отвезли в больницу, но к тому времени он уже еле дышал, ему было очень больно. К сожалению, спасти его не удалось.

- Он лежал в сугробе час, замерз, да и повреждения были сильные, - продолжает Яна. - Если вы видели, как произошла авария, позвоните мне по телефону 89026494663. Мы хотим обратиться в полицию, чтобы водителя наказали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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