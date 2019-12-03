Стали известны подробности страшного ДТП на трассе в Прикамье

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-03T10:53:16+03:00

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Из-за смертельной аварии на трассе Березники-Соликамск скопилась огромная пробка. По предварительно информации ГИБДД по Пермскому краю, в сторону Соликамска двигался автомобиль КамАз. Он нарушил правила и выехал на встречку, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

Все легковушки получили механические повреждения от удара. Иномарка «Рено» вылетела в кювет и перевернулась. Пассажир «Рено» погиб на месте от полученных травм.

Водители также получили травмы.

От удара грузовик развернуло, он перегородил дорогу, и образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU