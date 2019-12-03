2019-12-03T10:53:16+03:00
Происшествия

Стали известны подробности страшного ДТП на трассе в Прикамье

Авария произошла 3 декабря
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Одна легковушка вылетела в кюветОдна легковушка вылетела в кюветФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Из-за смертельной аварии на трассе Березники-Соликамск скопилась огромная пробка. По предварительно информации ГИБДД по Пермскому краю, в сторону Соликамска двигался автомобиль КамАз. Он нарушил правила и выехал на встречку, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

Все легковушки получили механические повреждения от удара. Иномарка «Рено» вылетела в кювет и перевернулась. Пассажир «Рено» погиб на месте от полученных травм.

Водители также получили травмы.

От удара грузовик развернуло, он перегородил дорогу, и образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми легковушка сбила 15-летнюю девочку
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел день открытых дверей для семей заводчан
В Перми начали строить новый корпус авиационного техникума
В Перми только за ноябрь бездомные собаки покусали 27 человек
В Прикамье двух парней осудили за распространение наркотиков
"Вернитесь домой, пожалуйста!". В Перми ищут пропавших при странных обстоятельствах мать и ее 5-летнего сына
В Перми продолжается благоустройство частного сектора
В ботаническом саду пермского университета зацвели бананы и кувшинки
«Азот» признан лучшим на городском конкурсе «Экоимидж-2019»
В Перми за сутки произошло 25 ДТП
В Перми пройдет прямая линия по вопросам взаимоотношений с УК и ТСЖ
Краевой Роспотребнадзор проверит пермскую больницу, где завелись тараканы
В Перми открылись новые площадки для выгула собак
"Он визжал от боли на всю улицу". Щенок, которого сбила машина, умирал несколько часов на глазах прохожих
В Перми откроется универсальная ярмарка
«Шикарная!». Пермская актриса Зоя Бербер покорила подписчиков откровенными фотографиями из ванны
На трассе в Прикамье столкнулись три легковушки и КамАз
Кунгурскую пещеру в Прикамье признали самой интересной для спелеотуризма
В Перми выбрали проектировщика для завода им. Шпагина
В Прикамье разыскивают 3-летнего мальчика
В Перми полицейские сняли со льда более 100 рыбаков
Власти Перми объявили конкурс на разработку проекта места для отвала снега «Голый мыс»
В Перми с высоты упала 23-летняя девушка
В Прикамье мать истязала и морила голодом двух маленьких дочерей
«Летел прямо на меня». В Перми автобус без водителя врезался в дерево
В Перми лоб в лоб столкнулись ГАЗель и «Лада»
«Молот-Прикамье» обыграл в овертайме китайский «Ценг Тоу»
В Перми произошло жестокое убийство женщины