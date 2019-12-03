Стали известны подробности страшного ДТП на трассе в Прикамье
Авария произошла 3 декабря
Одна легковушка вылетела в кюветФото: Василий Вахрин
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Из-за смертельной аварии на трассе Березники-Соликамск скопилась огромная пробка. По предварительно информации ГИБДД по Пермскому краю, в сторону Соликамска двигался автомобиль КамАз. Он нарушил правила и выехал на встречку, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями.
Все легковушки получили механические повреждения от удара. Иномарка «Рено» вылетела в кювет и перевернулась. Пассажир «Рено» погиб на месте от полученных травм.
Водители также получили травмы.
От удара грузовик развернуло, он перегородил дорогу, и образовалась пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU