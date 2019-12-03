В Перми откроется универсальная ярмарка

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-03T10:40:01+03:00

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Колбасы, мед, мясные изделия, соления - все это и многое другое можно будет купить на универсальной ярмарке, которая откроется на улице Народовольческой,3 в Свердловском районе.

Ярмарка будет работать с 5 по 8 декабря с 10:00 до 19:00. Заявку на участие в ярмарке можно подать на сайте пермского бизнес-инкубатора.

Как сообщили в администрации Перми, городские ярмарки - возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу. в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торговые места для реализации продукции предоставляются производителям бесплатно на основании заявления в Пермский центр бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU