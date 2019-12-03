Кунгурскую пещеру в Прикамье признали самой интересной для спелеотуризма

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-03T09:49:42+03:00

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Кунгурская пещера - одна их самых ярких достопримечательностей пермского края. Посмотреть на нее приезжают туристы не только из других городов России, но и других стран. Кроме того, тайны пещеры привлекают и спелеологов.

По данным российского сервиса Tvil.ru. Кунгурская пещера признана самой интересной для спелеотуризма. За нее проголосовало 29,09% опрошенных.

На втором месте - пещера Трехглазка на Ай-Петри в Ялте (21, 82%), на третьем - ледяная пещера Большой Бузлук в Алуште (10, 91%)

Также в топ-10 лучших мест для спелеотуризма в России вошли Капова пещера в Башкирии, Воронцовская пещера в Хосте, Ахштырская пещера в Адлере и Кашкулакская пещера в Хакасии, набравшие по 7,27%. Спелеотуристы также предпочитают изучать Саблинские пещеры в Ленинградской области и Батовскую пещеру в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU